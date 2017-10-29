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Şimşek: Yastık Altından İlk Dönemde 2,5 Ton Altın Çıkardık

ŞİMŞEK: YASTIK ALTINDAN İLK DÖNEMDE 2,5 TON ALTIN ÇIKARDIK

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Hazinenin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ilk döneminde 12 bin 800 vatandaşımızın, 370 milyon TL değerindeki, 2,5 ton altınını yastık altından çıkardık" dedi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Şimşek: Yastık Altından İlk Dönemde 2,5 Ton Altın Çıkardık(7/10)3

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazinenin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ilk ihraç dönemini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "4 haftalık ilk talep toplama döneminde 12 bin 800 vatandaşımızın, 370 milyon lira değerindeki, yaklaşık 2,5 ton altınını yastık altından çıkardık." dedi.

370 MİLYON LİRALIK ALTIN YASTIK ALTINDAN ÇIKTI

Türkiye genelinde 81 ilde, 2 Ekim'de başlayan ve 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında talep toplama sürecinin 27 Ekim'de başarıyla tamamlandığına işaret eden Şimşek, Hazine Müsteşarlığı tarafından ilk kez vatandaşa yönelik yapılan bu ihraçların büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Şimşek, farkındalık çalışmalarının söz konusu talepte etkili olduğuna dikkati çekerek, "Gördük ki yatırımcıların konuya ilişkin farkındalığı arttıkça, talep miktarı ve yatırımcı sayıları da buna paralel ciddi artışlar gösterdi." diye konuştu.

4 haftalık ilk talep toplama dönemi sonunda 12 bin 800 vatandaşın, 370 milyon lira değerinde, yaklaşık 2,5 ton (2 bin 462 kilogram) altınını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası aldığını dile getiren Şimşek, bir ay gibi kısa sürede yastık altından ekonomiye kazandırılan bu tutarın başarı olduğunu vurguladı.

TALEPLERİN YARISINDAN FAZLASI KİRA SERTİFİKASINA

Şimşek, gelen taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına yönelik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konu altın olunca beklediğimiz gibi kadınlarımızın ilgisinin erkeklerden daha yüksek olduğunu gördük. Vatandaşlarımızın 4 haftalık süreçte her hafta artan ilgisi ve gelen talepler, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının bir defaya mahsus bir uygulama olmaması gerektiğini de teyit etmiştir. Bu projeyi milli bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla daha da geliştirerek, ülkemizin ekonomik refahına katkı sağlamak, kaynak ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak ve tasarrufları artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde de bu ihraçlara devam etmeyi planlıyoruz. Bunu daha etkin bir kampanyayla sürdüreceğiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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