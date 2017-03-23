ŞİMŞEK: 'TÜRKİYE'DE PİYASAYA GİRME ZAMANI'
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "En karanlık saatler güneşin doğmasından hemen önceki saatlerdir. Normalde bu içinde olduğumuz zamanlar piyasaya girilmesi gereken zamanlardır" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakanlık, 12. Türk Arap Ekonomi Forumu'nun (TAF'2017) açılışında konuştu.
Mehmet Şimşek, Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini ancak ekonominin büyük direnç göstermeyi başardığını belirterek, "İç piyasada tekrarlayan şoklara rağmen Türkiye ekonomisinin iyi bir iş çıkardığını söylemek mümkün" ifadesini kullandı.
İç şoklara rağmen Türkiye ekonomisinin sağlıklı ve sağlam kaldığını söylemenin mümkün olduğunu vurgulayan Şimşek, bunun da Türkiye ekonomisinin yapısının ne kadar sağlam, direnç kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini kaydetti.
kaynak:sabah
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