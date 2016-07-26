

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Türk akımı konusunda açıklama geldi. Şimşek, Türkiye'nin Rusya ile Türk akımı konusunda yapılan görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını ifade etti.







Öncesinde Rusya'dan gelen açıklamada Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yury Sentyurin, Türk yetkilerle Türk akımı projesini görüştüklerini henüz alınan kesin bir karar olmadığını söylemişti.







Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ve Türk mevkidaşı Mehmet Şimşek bugün görüşerek kasım ayında Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası ticari ve ekonomik alanda iki ülkenin kötüleşen ilişkilerinin düzeltilmesini istediklerini belirtmişlerdi.







Rus doğalgaz firması Gazprom ise son açıklamasında 'Türk Akımı' görüşmelerine hala açık olduklarını ifade etmişti.