O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şimşek: türk akımı görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

ŞİMŞEK: TÜRK AKIMI GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Rusya ile "Türk akımı" konusunda yapılan görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını ifade etti.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 16:55
Puan Ver : Şimşek: Türk Akımı Görüşmelerinde İlerleme Kaydedildi(5/10)7


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Türk akımı konusunda açıklama geldi. Şimşek, Türkiye'nin Rusya ile Türk akımı konusunda yapılan görüşmelerinde ilerleme sağladıklarını ifade etti.



Öncesinde Rusya'dan gelen açıklamada Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yury Sentyurin, Türk yetkilerle Türk akımı projesini görüştüklerini henüz alınan kesin bir karar olmadığını söylemişti.



Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ve Türk mevkidaşı Mehmet Şimşek bugün görüşerek kasım ayında Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası ticari ve ekonomik alanda iki ülkenin kötüleşen ilişkilerinin düzeltilmesini istediklerini belirtmişlerdi.



Rus doğalgaz firması Gazprom ise son açıklamasında 'Türk Akımı' görüşmelerine hala açık olduklarını ifade etmişti.








Etiketler: Şimşek  Türk  Akımı  Görüşmelerinde  İlerleme  Kaydedildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER