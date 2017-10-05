Vergi zamlarıyla ilgili konuşan Şimşek, "Terörle mücadele için 18 milyar TL'lik ek harcama olacak. Ya borçlanacaktık ya da vergi gelirleriyle yapacaktık. Biz vergi gelirleriyle yapmayı seçtik" dedi.

OVP kapsamında getirilen yeni vergi zamlarıyla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, " Hiçbir hükümet durup dururken vergileri artırmaz. Önümüzdeki sene sadece savunma harcamalarımız Milli Savunma Bakanlığına aktarılacak terörle mücadele için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave bir harcama yapacak. İki seçeneğimiz var ya daha çok borçlanacağız biz bir tercih yaptık kamu ilave harcamalarını sağlıklı vergi gelirleriyle yapalım dedik" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"TEMEL AMACIMIZ ÜLKEMİZİN REFAHINI ARTIRMAK"

OVP'nin amacı yüksek büyüme ile yüksek istihdam adil gelir dağılımı yani ülkemizin refahını artırmak temel amaç bu. Oturduk hazirandan sonra Kalkınma Maliye bakanımızın büyük katkıları var özellikle Kalkınma Bakanlığımız OVP metninin hazırlanmasından sorumlu. Özellikle önümüzdeki 1 yıl içerisinde hangi reformları yapabiliriz önceliklerimizi hedefe aldık. Bir temenni metni temenni listesi değil. Oldukça somut ve ben gerçekçi olduğuna inanıyorum. Tabii ki belirsizlikler var. Metni sunduktan hemen sonra Irak'taki referandum konusu ortaya çıktı. Elimizden geldiğince gerçekçi. Altını doldurduk güçlendirdik. Aslında bir vizyon var. Türkiye nerelere ağırlık vermeli bunlar da var.

"KAMU GELİRLERİNİ ARTIRMAK İÇİN REFORM YAPACAĞIZ"

Kamu gelirlerine yönelik olarak esaslı birkaç reform inisiyatifi alacağız. Gelir vergisi reformu şu anda tekrar gözden geçirildi. Metin revize edildi önümüzdeki yılın ilk yarısında bu hayata geçer. Gelirleri kalıcı olarak yukarı çekeceğiz. Reel olarak cari harcamalar düşecek. Kamu kurumlarına araç kiralama ve satın alma yeni bina yapılması veya kiralama konusunda çok net tavır olacak. İstisnai olaylar hariç izin verilmeyecek. Kastın binek araçlar bugüne kadar ne ile idare ettiyseler onunla idare etmeye çalışacaklar. Kamuda tasarruf dönemi çok güçlü tasarruf dönemi. Yatırımda da önceliklendirme gerekirse kaynakları bir yerden bir yere aktarma konusu. Kamuda tasarruf önceliklendirme gelirlerin kalitesini artırma noktasında çok güçlü çaba var.

MTV ZAMMI

İnanıyorum ki kısa süre içerisinde nasıl bir düzenleme olacak bu açıklanacak. Hiçbir hükümet durup dururken vergileri artırmaz. Önümüzdeki sene sadece savunma harcamalarımız Milli Savunma Bakanlığına aktarılacak terörle mücadele için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave bir harcama yapacak. İki seçeneğimiz var ya daha çok borçlanacağız biz bir tercih yaptık kamu ilave harcamalarını sağlıklı vergi gelirleriyle yapalım dedik. MTV'den gelecek gelir 2 milyar civarı. Bize hesap sorulacak ve biz de hesabını vereceğiz. Bizim petrol gelirimiz yok milletten topladığımızı millete hizmet olarak yatırım olarak sunuyoruz. İlave silah sistemleri gündemde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VERGİ ARTIŞLARI İZAH EDİLMELİ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi artışının vatandaşa izah edilmesi gerektiğini belirterek "İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı? Elbette yapılır ama bir şartla. Ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak millete bunu en baştan izah etmemiz insanları yapacakları fedakarlıkla, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmemiz şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi takdirde ben yaptım oldu anlayışına ekonomi politikalarında yer yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

ALTIN TAHVİLİ

İlgi yoğun. İlk gün yaklaşık 15 milyon lira civarında talep geldi. Ülkemizde çok ciddi bir atıl tasarruf var. Bankacılık sisteminde olmadığı için bu kasada evde köşede bir yerde duruyor. Türkiye gidiyor dışarıdan borçlanıyor. Hazine olarak borçlanmada sıkıntımız yok derdimiz bu atıl kaynağı ekonomiye kazandırmak tasarruf havuzunu büyütmek. Var olan bir kaynağı sisteme getirmek.

2 bin 200 ton civarı o da yaklaşık 100 milyar dolar civarında atıl muhtemelen çok daha fazladır. Altını da sisteme sokmamız lazım. Gelin diyoruz devletin güvencesinde hazine garanti verecek altınlarınızı Ziraat Bankası'na götüreceksiniz bakacaklar değeri ne onu teslim edeceksiniz faiz istemiyorsanız altına dayalı kira sertifikası faiz konusunda hassasiyetiniz yoksa altına dayalı tahvil vereceğiz. Yüzde 2.4 reel getirisi var. Devlet onun üzerine size ilave yüzde 2.5'a yakın getiri verecek. Altınınıza ihtiyacınız oldu lütfen altımını geri istiyorum dersiniz. Orada ufak tefek masraf olacak ama muhatabımız devlet. Tasarruf havuzumuz büyüyecek. Faizi düşürmenin başka yolu yok. Bizim tasarruf imkanlarımızı büyütmemiz lazım. Tasarrufları artırmamız lazım. Dışarıdan tasarrufları kalıcı olarak Türkiye'ye çekmek lazım. Sıcak para bugün gelir yarın gider. Cumhurbaşkanımız haklı olarak 'Faizler yüksek' diyor. Çünkü bizim fon talebimiz yüksek.

ENFLASYON

Para politikası geçen seninin son çeyreğinden itibaren gereken sıkılaştırmaya gitti. Geçen sene kur şokları yedik. Kur nispeten istikrara kavuştu. Gıda fiyatları hem yüksek hem de çok oynak. Para politikasında sıkı duruşu devam ettireceğiz. Gerek arz zincirinde yaş meyve sebzede tedbirler girmeye başladı. Yaptığımız analize göre 10'un biraz altına iniyor. Baz etkisi aleyhimize beklentiler biraz bozulmuş durumda. Önüzdeki senin ilk çeyreğinde enflasyon tek haneye düşmüş olacak.

BÜYÜME RAKAMLARI

Bu sene büyüme için 5.5 makul bir rakam. Kapasite kullanım oranı neredeyse yüzde 80'e dayandı. Türkiye'de siyasi belirsizlik azaldı tabii ki yatırımlar da artacak. İstihdam iç talebi destekliyor dış talep zaten güçlü. Biz bu büyüme rakamlarına inanıyoruz. Son 15 yılda 5.6 büyüdük.

BİREYSEL EMEKLİLİK

2 temel unsuru var biri gönüllü diğeri otomatik katılım. İlave düzenlemeler otomatik katılıma ilişkin. Rakamlar kötü değil. Gönüllü BES'te 6 milyonun üzerinde katılım var. Otomatik katılım 3 milyonun üzerine çıktı. Sistem 2013'te şaha kalktı.

TAŞERON İŞÇİ

Kamu ile zaten dolaylı bir bağ söz konusu. Bu yöndeki çalışmalar net olarak bu sene tamamlanacak.Bu konu çok net Başbakanımızın talimatı çok net. Detaylarına girmek istemiyorum. Kamuya hizmet veren kardeşlerimiz rahat olsun.

Kaynak: haberinburada