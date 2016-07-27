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şimşek açıkladı: ekonomiye etkisi ne oldu

ŞİMŞEK AÇIKLADI: EKONOMİYE ETKİSİ NE OLDU

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CNN Türk ekranında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Şimşek, Rusya'da yapılan kritik görüşmeyle ilgili önemli detaylar paylaştı.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 11:30
Puan Ver : Şimşek Açıkladı: Ekonomiye Etkisi Ne Oldu(6/10)3


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CNN Türk ekranında Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. Şimşek, Rusya'da yapılan kritik görüşmeyle ilgili önemli detaylar paylaştı.



Şimşek, “Vatandaş dün itibariyle 9 milyar doların üzerinde dövizini bozup TL’ye geçti, bu çok önemli. Bütün verilere bakıldığında, TL’deki değer kaybına, borsadaki çıkışa ve risk primlerindeki yükselişe bakıldığında, temellerin nispeten sağlam olduğunu bilmekte fayda var” dedi.



Şimşek, “Türkiye’ye girişler başladı. Bir miktar çıkış yaşandı ve yaşanıyor” diye devam etti.



Başbakan Yardımcısı, Türkiye bir daha bu tür şeyler yaşamamak için yapısal reformları yapar mı sorusunu akıllara getirdi.



Şimşek, sistemik önemli reform çalışmaları var. Önemli adımlar atıldı ve atılıyor. Bir şey söyleyeyim. O akşam sizler dahil milletimizin gösterdiği cesaret bize umut veriyor. Sistemin darbe üretmesini engelleyeceğiz, önemli reformlar yapacağız ama Türkiye'de milletin bu darbe girişimine karşı gösterdiği duruşu ben dışarda da başka ülkeler için dikkate alınacak bir konu olduğunu söyledim" diye devam etti.



Şimşek, “Başbakanımızla konuştum, espri yapıyorum burada ‘Seni burada görmek istemiyorum’dedi. Yani şu anda herkese durumu anlatmak için bir seferberlik halinde çalışıyoruz” dedi.







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