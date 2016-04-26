

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Eğer Gümrük Birliği'ni kamu alımlarını, hizmetleri ve tarımı içerecek şekilde genişletirsek Türkiye'nin AB ile potansiyel hizmet ve mal ticareti çok rahat şekilde 300 milyar dolar seviyesine çıkabilir” dedi.



Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'den hem de Avrupa'dan iş alemi liderleri ile bir araya geldiklerini söyledi.



İLİŞKİLER GÜÇLÜ MOMENTUMA SAHİP



AB'den yüksek düzeyli katımının olmasını önemsediğini belirten Şimşek, “AB'ye tam üyelik süreci Türkiye'nin en önemli stratejik hedefidir. Bugün değil, uzun bir süredir böyledir ve bundan sonra da böyle kalacaktır. Hedefimiz, Avrupa ailesi ve bütün değerleriyle birlikte tam üyeliktir. Bugünkü toplantı aslında şu anlamda çok önemli; AB-Türkiye ilişkileri hiç bir dönemde olmadığı kadar güçlü momentuma sahip” diye konuştu. Şimşek, son altı ayda Türkiye ile AB arasında lider düzeyinde üç zirve yapıldığını, ilişkilerin çok boyutlu olduğunu ve sadece göçmen kriziyle sınırlı olmadığını vurguladı. Son iki yılda Türkiye'nin algısında bir miktar bozulma olabildiğini söyleyen Şimşek, “Bizim işimiz, reformlarla Türkiye'nin hem gerçeğini hem de algısını güçlendirmek, Türkiye'yi daha ileriye taşımak ve Avrupa ile her alanda arayı kapatmaktır” şeklinde konuştu.



SATIN ALMA PARİTESİ YÜKSELİYOR



Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde satın alma gücü paritesiyle kişi başına milli gelirin, Avrupa'nın yaklaşık 3'te 1'inden yüzde 55'i civarına ulaştığı ve Türkiye'nin AB ile yakınsama anlamında arayı 20 puandan fazla kapattığı bilgisini verdi.



Şimdi hedefin bu arayı daha fazla kapatmak olduğunu vurgulan Şimşek, “Bunun tek yolu var. O da reform. Bu da Avrupa ile daha fazla bütünleşmektir. Türkiye, AB'nin en büyük 6. tedarikçisidir. Avrupa'ya ihracat yapan en büyük ülkelerden birisiyiz. AB'nin en büyük 4. pazarı Türkiye'dir. Eğer Gümrük Birliği'ni kamu alımlarını, hizmetleri ve tarımı içerecek şekilde genişletirsek, bu konuda kararlıyız, Türkiye'nin AB ile potansiyel hizmet ve mal ticareti çok rahat şekilde 300 milyar dolar seviyesine çıkabilir” diye konuştu.



AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR



Türkiye'nin güçlü bir AB'ye ihtiyacı olduğu gibi, AB'nin de güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirten Şimşek, Böyle bir Türkiye olursa Avrupa daha çok güçlenecek. Biz etle tırnak gibiyiz. Birbirimizden ayrılamayız” ifadelerini kullandı.