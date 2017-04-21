

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantılarına katılmak için bulunduğu Washington DC'de bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Turkish Heritage Organization (THO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde düzenlenen panele katıldı. ABD iş dünyasıyla Türk ekonomi yönetimini bir araya getiren panele aralarında Apple, Coca-Cola ve Boeing gibi dev Amerikan şirketlerinin de bulunduğu şirketlerin üst düzey yöneticileri ilgi gösterdi.







Şimşek, Türkiye'nin terör saldırıları ve FETÖ'nün darbe girişimi ile çok önemli sınavlardan geçtiğini söyleyerek, “Özellikle 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunun ardından enerji, savunma ve sağlık başta olmak üzere, belirli alanlardaki reformlara hız vereceğiz. 2019'a dek ekonomik reformlara da devam edeceğiz” dedi.







Etkinlikte konuşma gerçekleştiren THO Başkanı Ali Çınar ise Türkiye - ABD ilişkilerinin köklü bir geçmişi bulunduğuna dikkat çekti. Dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi konumunda bulunan Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmini son 10 yılda yaklaşık üç kat artırarak 19 milyar dolara çıkardığını söyleyen Çınar, “Bu hacmin daha da büyümesi için potansiyel mevcut. bugün bin 500'ü aşkın Amerikan şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Daha fazla şirketin gelmesi için yatırım teşviklerinin sürdürülmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.







kaynak:milliyet