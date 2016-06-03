Dünyanın en çok satan oyunları arasında yer alan Sims'in son halkasının, en yeni DLC paketinde sansasyonel bir uygulamaya imza atıldı. Artık oyun müdavimleri, “farklı opsiyonlar” ile bir Sim yaratabilecek.



Dünyanın en çok satan oyunları arasında yer alan Sims'in son halkasının, en yeni DLC paketinde sansasyonel bir uygulamaya imza atıldı. Artık oyun müdavimleri, “farklı opsiyonlar” ile bir Sim yaratabilecek.



Tüm Sims serisi, kişiselleştirme üzerine inşa edilmiştir. Evler, eşyalar, meslekler ve yarattığınız Sim'ler, olabildiğince gülünç kombinasyonlar ile inşa edilebilir. Kişisel seçimler, oyunun en güçlü noktasıdır.



Sims'in yapımcıları Maxis ve Electronic Arts, bugün yayınladığı DLC ile kendini biraz aştı. Daha önceleri dişi karakterler, erkek kıyafetlerine, seslerine ve özel eşyaları ile donatılamıyordu. Ta ki; bugüne kadar…



Gün itibariyle yayınlanan ücretsiz DLC; karakteri, 700 farklı ses ve kıyafet ile kombine edebiliyor. Kadın karakterler bıyığa, takım elbiseye, sakala; erkek karakterler ise rujla renklendirilmiş dudaklara, kadın seslerine ve kadın kıyafetlerine sahip olabiliyor.



Baş tasarımcı Lyndsay Pearson, “Bir yıldan uzun süredir bu güncelleme üzerinde çalışıyorduk. Amacımız oyuncularımıza, daha yaratıcı ve kendilerini temsil edebilecekleri modeller sunmaktı. Oyuncular, daima yarattıkları Sim'lerin yaşlarına, saçlarına, kilolarına, boylarına ve kıyafetlerine hükmetmeyi başardılar. Bu da oyunun gelişiminin doğal bir süreci. Artık ‘cinsiyet engelsiz' bir karakter yaratma seçeneği mevcut.” ifadelerini kullandı.



Lyndsay Pearson'a göre oyunlar, eğlence sektörünün temel taşlarından biri ve insan doğasını yansıtıyorlar. Lyndsay Pearson, “İnsan doğası neye olanak tanıyorsa, biz de oyunlarda aynı özgürlüğü sunmak zorundayız. Biz, kullanıcılara kendi dünyalarını, oyuna yansıtma şansı veriyoruz” diyerek ilginç bir açıklamaya imza atıyor.