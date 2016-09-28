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şimon peres hayatını kaybetti

ŞİMON PERES HAYATINI KAYBETTİ

Felç geçirmesi nedeniyle iki hafta önce hastaneye kaldırılan eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarih : 28 Eylül 2016, 16:18
Puan Ver : Şimon Peres Hayatını Kaybetti(0/10)


İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv'deki Tel Hoshemer  Hastanesinde bulunan Peres'in durumu dün akşam saatlerinde kötüleşti. Haaretz gazetesi,  ailesinin Peres'e son veda ziyaretlerini yapmaya başladığını yazdı.



İsrail'de 2007 ile 2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini  yürüten 93 yaşındaki Peres, 13 Eylül'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.  Peres'in, tedavi amacıyla ilaçlarla uyutulduğu ve solunum cihazına bağlandığı belirtilmişti.








Etiketler: Şimon  Peres  Hayatını  Kaybetti    haber

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