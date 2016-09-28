Felç geçirmesi nedeniyle iki hafta önce hastaneye kaldırılan eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in hayatını kaybettiği bildirildi.



İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv'deki Tel Hoshemer Hastanesinde bulunan Peres'in durumu dün akşam saatlerinde kötüleşti. Haaretz gazetesi, ailesinin Peres'e son veda ziyaretlerini yapmaya başladığını yazdı.



İsrail'de 2007 ile 2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 93 yaşındaki Peres, 13 Eylül'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Peres'in, tedavi amacıyla ilaçlarla uyutulduğu ve solunum cihazına bağlandığı belirtilmişti.