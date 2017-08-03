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Simon Kjaer, Fenerbahçe'yi Ezdi: Şampiyonlar Ligi Seviyesini Özlemiştim

SİMON KJAER, FENERBAHÇE'Yİ EZDİ: ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNİ ÖZLEMİŞTİM

Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer, yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamayı özlemiştim." diyerek Fenerbahçe'yi adeta ezdi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Simon Kjaer, Fenerbahçe'yi Ezdi: Şampiyonlar Ligi Seviyesini Özlemiştim(9/10)5

Sevilla'nın Fenerbahçe'den 12.5 milyon Euro'ya transfer ettiği ve Sevilla tarihinin en pahalı defans transferi olarak tarihe geçen Kjaer, İspanyol kulübüne imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ADIMI"

Sevilla'ya transferinin kendisi için çok kolay bir tercih olduğunu belirten Kjaer, "Burada olduğum için çok mutluyum. Takımdaki kalitenin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Sevilla'nın tarihini biliyorum, ben de başarılarına katkıda bulunmak istiyorum. Bu transfer, hayatımın en büyük adımı oldu. Sevilla'dan teklif geldiğinde hiç düşünmedim bile. İspanya Ligi, dünyanın en iyisi" sözlerini kullandı.

"TIPKI AİLEM GİBİ SEVILLA İÇİN DE ÖLÜRÜM"

Sevilla'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Danimarkalı stoper, "Ben basit bir adamım. Kendim hakkımda konuşmayı çok sevmem. Sevilla'nın başarısı için sahada ölmeyi göze alırım. Tıpkı ailem için yapacağım gibi..." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNİ ÖZLEMİŞTİM"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok özlediğini söyleyen Simon Kjaer, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamayalı çok olmuştu. Bu seviyeyi özlemiştim. Ancak artık buradayım ve uzun yıllar da burada kalmak istiyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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