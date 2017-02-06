

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş seyircisi önünde ağırladığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak elendi.







İlk yarının sonunda Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Simon Kjaer ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında gerilim yaşandı. Robin van Persie ile konuşmak isterken engellenen Şenol Güneş, sinirlerine hakim olamayarak Simon Kjaer'in çenesini tuttu.







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Bu görüntü Simon Kjaer'in UEFA Avrupa Ligi'nde Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı kavgayı akıllara getirdi. Danimarkalı savunma oyuncusu, Fenerbahçe'nin Manchester United'ı ağırladığı maçta Ibrahimovic ile birbirine girmişti. Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer'in boynunu sıkarken sosyal medyada tepki görmüştü.







kaynak:haberler