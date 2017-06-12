

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker bugünki haberinde Simit Sarayı'nın Komşufırın'ı satın almak için görüşmeler yaptığını kaleme aldı.



İşte o haber;



Unlu mamulde Türkiye'nin iki büyük şirketi satış görüşmesi için masaya oturdu. Biri Avrupa'da hızla büyüyen Simit Sarayı, diğeri de sektörün ilklerine imza atan Doruk Group Holding'in markası Komşufırın… Edindiğimiz bilgilere göre Simit Sarayı, Komşufırın'ı satın almak için görüşmeler yürütüyor. Uncu bir aileden gelen, babası Türkiye'nin ilk un ihracatçısı olan Doruk Group Holding'in patronu Hasip Gencer'in kurduğu Komşufırın, 3'ü İstanbul dışında toplam 75'ten fazla şubeye sahip. 2006'de kurulan Komşufırın'ın ayda 1 milyondan fazla müşterisi bulunuyor.







kaynak:hürriyet