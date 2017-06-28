SİMGE SAĞIN HASTANELİK OLDU
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, aniden rahatsızlanınca Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hastaneye kaldırıldı.
Ramazan bayramının 3'üncü günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alacak olan Simge Sağın'ın programı, ünlü şarkıcının aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması nedeniyle iptal oldu. Bir anda fenalaşarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Sağın'ın gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.
Sağın'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.
kaynak:netgazete
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