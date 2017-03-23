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simge sağın hakkında olay yaratacak iddia

SİMGE SAĞIN HAKKINDA OLAY YARATACAK İDDİA

'Miş Miş' adlı şarkıyla çıkış yapan ve ününü geniş kitlelere duyuran Simge Sağın'ın herkesten sakladığı bir çocuğu olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Tarih : 23 Mart 2017, 14:22
Puan Ver : Simge Sağın Hakkında Olay Yaratacak İddia(8/10)5


 2015 yılına 'Miş Miş' adlı parçası ile müzik listelerine damga vuran ve Türkiye'de geniş çaplı tanınan Simge Sağın hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı.



ARANJÖR OZAN BAYRAŞA İLE BİRLİKTE



'Miş Miş'in ardından 'Yankı' ile slow bir çıkış yapan Sağın, aranjör Ozan Bayraşa ile uzun zamandır birlikte... Verdiği bir röportajda gelinliğin kendisini heyecanlandırmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, çocukları çok sevdiğini de ekliyor.



ESKİ EVLİLİĞİNDEN ÇOCUĞU MU VAR?



Yükselişini sürdüren Sağın'la ilgili magazin kulislerinde dolaşan iddia ise uzun süre konuşulacak türden. İddiaya göre Sağın'ın eski evliliğinden bir çocuğu bulunuyor. Şarkıcının bu gerçeği saklamak için büyük bir çaba harcadığı, en yakın çalışma arkadaşlarına bile açıklama yapmaktan kaçındığı ileri sürüldü.



 



kaynak:haberler








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