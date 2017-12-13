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Simge Fıstıkoğlu'na, Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
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Simge Fıstıkoğlu'na, sürpriz doğum günü kutlaması

SİMGE FISTIKOĞLU'NA, SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Simge Fıstıkoğlu, 550 gündür ilişkisinin kazasız belasız devam ettiği sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile 2'nci defa doğum günü kutladı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Simge Fıstıkoğlu'na, Sürpriz Doğum Günü Kutlaması(8/10)4

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu, 35'inci doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.



Doğum günü partisinde sevgilisi Emir Tavukçuoğlu, Simge'yi bir an bile yalnız bırakmadı.



HEM DOĞUM GÜNÜNÜ, HEM DE İLİŞKİSİNİN 550'NCİ GÜNÜ KUTLADI



12 Aralık 1982'de dünyaya gelen Fıstıkoğlu'nun doğum günü partisi 10 Aralık'ta düzenlendi. 10 Aralık günü aynı zamanda Simge'nin ilişkisine başlamasının 550'nci günü.



Böylelikle Simge hem doğum gününü hem de ilişkisinin 550'nci günü kutlamış oldu.







 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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