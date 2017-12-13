SİMGE FISTIKOĞLU'NA, SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Simge Fıstıkoğlu, 550 gündür ilişkisinin kazasız belasız devam ettiği sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile 2'nci defa doğum günü kutladı.
Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu, 35'inci doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Doğum günü partisinde sevgilisi Emir Tavukçuoğlu, Simge'yi bir an bile yalnız bırakmadı.
HEM DOĞUM GÜNÜNÜ, HEM DE İLİŞKİSİNİN 550'NCİ GÜNÜ KUTLADI
12 Aralık 1982'de dünyaya gelen Fıstıkoğlu'nun doğum günü partisi 10 Aralık'ta düzenlendi. 10 Aralık günü aynı zamanda Simge'nin ilişkisine başlamasının 550'nci günü.
Böylelikle Simge hem doğum gününü hem de ilişkisinin 550'nci günü kutlamış oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- İto Başkanı Çağlar'ın Ölümünde Büyük İhmal! Hastane Gaz Sıkışması Var Deyip Eve Yollamış
- Trafiği Engellememesine Rağmen Araçların Çekilmesi Vatandaşı Bezdirdi
- Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor
- Vatandaşa İyi Haber! Bankalar Para İadesi İsteyemeyecek
- Fakıbaba: Et Fiyatları En Fazla 50 Kuruş Zamlanır
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar