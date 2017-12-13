Simge Fıstıkoğlu, 550 gündür ilişkisinin kazasız belasız devam ettiği sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile 2'nci defa doğum günü kutladı.

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu, 35'inci doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Doğum günü partisinde sevgilisi Emir Tavukçuoğlu, Simge'yi bir an bile yalnız bırakmadı.







HEM DOĞUM GÜNÜNÜ, HEM DE İLİŞKİSİNİN 550'NCİ GÜNÜ KUTLADI

12 Aralık 1982'de dünyaya gelen Fıstıkoğlu'nun doğum günü partisi 10 Aralık'ta düzenlendi. 10 Aralık günü aynı zamanda Simge'nin ilişkisine başlamasının 550'nci günü.







Böylelikle Simge hem doğum gününü hem de ilişkisinin 550'nci günü kutlamış oldu.













Kaynak: haberinburada