

Karşınızda iPhone SE. Yani şimdiye kadarki en güçlü 4 inç telefon. Onu yaratmak için, işe çok sevilen bir tasarımı ele alarak başladık. Ve sonuçta, tümüyle yenilenmiş bir telefon ortaya çıkardık. A9 çip, iPhone 6s'te kullanılan gelişmiş çipin aynısı. 12 megapiksel kamera, muhteşem fotoğraflar ve 4K videolar çekiyor. Ve Live Photos, fotoğraflarınızı canlandırıyor. Sonuç, küçük bir iPhone. Ama hâlâ büyük işlere imza atıyor.



Sevdiğiniz tasarım, şimdi seveceğiniz daha çok şeye sahip.



iPhone SE, olağanüstü popüler bir tasarımı alıp daha da rafine bir hale getiriyor. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için kum püskürtme yöntemiyle işlenmiş alüminyumdan üretilen bu hafif ve kompakt telefon, elinize son derece rahat bir şekilde oturuyor. Göz alıcı 4 inç1 Retina ekranda her şey daha canlı ve net görünüyor. Gövde renkleriyle uyumlu paslanmaz çelik logo ve mat kesimli kenarlarla ortaya kusursuz bir tasarım çıkıyor.



Şimdiye kadarki en güçlü 4 inç telefon.





iPhone SE'nin kalbinde A9 çip var. Yani iPhone 6s'te kullanılan gelişmiş çipin aynısı. 64 bit masaüstü sınıfı mimarisiyle olağanüstü bir hız ve duyarlılık sunuyor. Konsol sınıfı grafik performansı sayesinde, favori oyun ve uygulamalarınızda oldukça zengin ve etkileyici görüntüler elde edebiliyorsunuz. Kısacası A9 çip, küçük boyutuna rağmen maksimum performans ile büyük işler başarıyor.









