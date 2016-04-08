O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şimdiye kadarki en güçlü 4 inç telefon

ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ 4 İNÇ TELEFON

Karşınızda iPhone SE.

Tarih : 08 Nisan 2016, 12:24
Puan Ver : Şimdiye Kadarki En Güçlü 4 İnç Telefon(7/10)8


Karşınızda iPhone SE. Yani şimdiye kadarki en güçlü 4 inç telefon. Onu yaratmak için, işe çok sevilen bir tasarımı ele alarak başladık. Ve sonuçta, tümüyle yenilenmiş bir telefon ortaya çıkardık. A9 çip, iPhone 6s'te kullanılan gelişmiş çipin aynısı. 12 megapiksel kamera, muhteşem fotoğraflar ve 4K videolar çekiyor. Ve Live Photos, fotoğraflarınızı canlandırıyor. Sonuç, küçük bir iPhone. Ama hâlâ büyük işlere imza atıyor.



Sevdiğiniz tasarım, şimdi seveceğiniz daha çok şeye sahip.



iPhone SE, olağanüstü popüler bir tasarımı alıp daha da rafine bir hale getiriyor. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için kum püskürtme yöntemiyle işlenmiş alüminyumdan üretilen bu hafif ve kompakt telefon, elinize son derece rahat bir şekilde oturuyor. Göz alıcı 4 inç1 Retina ekranda her şey daha canlı ve net görünüyor. Gövde renkleriyle uyumlu paslanmaz çelik logo ve mat kesimli kenarlarla ortaya kusursuz bir tasarım çıkıyor.



Şimdiye kadarki en güçlü 4 inç telefon.




iPhone SE'nin kalbinde A9 çip var. Yani iPhone 6s'te kullanılan gelişmiş çipin aynısı. 64 bit masaüstü sınıfı mimarisiyle olağanüstü bir hız ve duyarlılık sunuyor. Konsol sınıfı grafik performansı sayesinde, favori oyun ve uygulamalarınızda oldukça zengin ve etkileyici görüntüler elde edebiliyorsunuz. Kısacası A9 çip, küçük boyutuna rağmen maksimum performans ile büyük işler başarıyor.






 








Etiketler: Şimdiye  Kadarki  En  Güçlü  4  İnç  Telefon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER