Trt Devri Kapandı, İşte Şampiyonlar Liginin Yeni Kanalı
'afrin Merkeze Girildi' Fotoğrafını Paylaşan Muhabir, Esad Yanlısıymış
Çikolata Sevenlere Kötü Haber! 40 Yıl İçinde Tükenebilir
Düğün Fotoğrafçısı Gelini Bırakıp Nedimelerin Uygunsuz Anlarını Çekti
Gelin-Kaynanalı Uyuşturucu Çetesi Çökertildi
Apple'ın Güvenlik Açığını Bulan Türk Öğrenci, Teşekkür Listesine Girdi
Avrupa'ya E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Büyük Cezalar Ödeyebilirsiniz
2. El Araç Piyasasında Yeni Dönem! Belgesi Olmayan Satış Yapamayacak
Müjde Geldi, Yıldız Futbolcu Antrenmana Çıktı
Şimdi Ypg Düşünsün! Özel Harekat Polisleri Tekbirlerle Afrin'e Gitti
Kuzey Irak Şehidinin Babasını, 2015'te Şehit Düşen Dağlıca Şehidinin Babası Teselli Etti
Yarım Saatlik Yol İçin Turiste İstanbul'u Dolaştırdı, 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Dün Akşam Afrin'de Neler Yaşandığını Tüm Ayrıntılarıyla Anlattı
Ünlü Ekonomistten Bitcoin Uyarısı: Tarihin En Zeki Tezgahı
Türkiye'de Ocak Ayında 97 Binden Fazla Konut Satıldı
Yeni Dönem Başlıyor! Cezayı Ödemeyen Çıkış Yapamayacak
Rusya'nın Afrin Çağrısına Türkiye'den İlk Yanıt
Yıldırım Fırtınası Sonu Oldu! Şarjdaki Cep Telefonu Kulağında Eridi
Pyd Esad'la Terörist Koridoru İçin Stratejik Tel Rıfat'ı Görüşüyor
Kuzey Irak Şehidinin Ateşi Antalya'yı Yaktı

Şimdi YPG düşünsün! Özel harekat polisleri tekbirlerle Afrin'e gitti

ŞİMDİ YPG DÜŞÜNSÜN! ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TEKBİRLERLE AFRİN'E GİTTİ

44 özel harekat polisi, Van'dan Afrin'e dualarla uğurlandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni kazandı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Şimdi Ypg Düşünsün! Özel Harekat Polisleri Tekbirlerle Afrin'e Gitti(8/10)4

Zeytin Dalı Harekatı 33. gününe girerken Polis Özel Harekat timleri Mehmetçik'e destek için Afrin'in yolunu tuttu.

44 KİŞİLİK 2 TİM

44 kişilik 2 timden oluşan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Van'dan Afrin'e dualar eşliğinde uğurlandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şimdi  Ypg  Düşünsün  Özel  Harekat  Polisleri  Tekbirlerle  Afrin  E  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER