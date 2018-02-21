ŞİMDİ YPG DÜŞÜNSÜN! ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TEKBİRLERLE AFRİN'E GİTTİ
44 özel harekat polisi, Van'dan Afrin'e dualarla uğurlandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni kazandı.
Zeytin Dalı Harekatı 33. gününe girerken Polis Özel Harekat timleri Mehmetçik'e destek için Afrin'in yolunu tuttu.
44 KİŞİLİK 2 TİM
44 kişilik 2 timden oluşan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Van'dan Afrin'e dualar eşliğinde uğurlandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni kazandı.
Kaynak: haberinburada
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