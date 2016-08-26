O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şimdi facebook'ta stajyer olmak vardı!

ŞİMDİ FACEBOOK'TA STAJYER OLMAK VARDI!

Sosyal Medya servisi Facebook, bünyesine kabul ettiği stajyerlere ödediği ücret ile dudak uçuklatıyor. Facebook'un stajyerlerine ödediği maaş, tüm dünya ülkeleri göz önüne alındığında, standart çalışan maaşlarının büyük çoğunluğundan fazla.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 09:54
Puan Ver : Şimdi Facebook'ta Stajyer Olmak Vardı!(0/10)


Sosyal Medya servisi Facebook, bünyesine kabul ettiği stajyerlere ödediği ücret ile dudak uçuklatıyor. Facebook'un stajyerlerine ödediği maaş, tüm dünya ülkeleri göz önüne alındığında, standart çalışan maaşlarının büyük çoğunluğundan fazla.



 



Facebook'un, çalışma yöntemleri ve stajyerlere davranışları hakkında pek çok şehir efsanesi vardır. Bu efsaneler, üretken olduğunuz sürece aşırı rahat iş ortamından, inanılmaz maaşlara kadar uzanır. En azından ikinci bölümün doğru olduğunu tasdik edebiliriz.



Facebook, kendisine başvuran stajyerleri, uzun incelemeler sonrasında özenle seçiyor. Eğer bu özenli seçime layıksanız; kesinlikle tahmin edebileceğinizden fazlasını elde ediyoruz. Zira Facebook, stajyerlerine 6500 ile 8500 dolar arasında aylık maaş ödüyor. Bu rakamlar, Gayri Safi Milli Hasılası en yüksek ülkeler için bile rüya gibi… Kısacası Amerikalı sosyal medya servisi, İsviçre'deki ortalama çalışanlardan çok daha fazla maaş sunuyor. İsviçre'deki patronlar, asgari ücret ile çalışan kişilere 3300 euro ödüyor. İsviçre, Lüksemburg ile birlikte, Avrupa kıtasının refah düzeyi en yüksek ülkesi konumunda.



Diğer Silikon Vadisi mensuplarının da eli açık. Hatta ilk göz ağrımız olan sosyal medya servisinden daha çok maaş ödemesi yapan Pinterest listede öne çıkıyor:



1. Pinterest: Aylık 9.000 dolar (26 bin TL civarı)

2. Facebook: Aylık 8.000 dolar (23 bin TL civarı)

3. VMware: Aylık 7.500 dolar (22 bin TL civarı)

4. LindkedIn: Aylık 7.500 dolar (22 bin TL civarı)

5. Yelp: Aylık 7.400 dolar (21.500 TL civarı)

6. Twitch: Aylık 7.200 dolar (21 bin TL civarı)

7. Uber: Aylık 7.200 dolar (21 bin TL civarı)

8. Microsoft: Aylık 7.200 dolar (21 bin TL civarı)

9. Google: Aylık 6.700 dolar (19 bin TL civarı)

10. Twitter: Aylık 6.500 dolar (18.5 bin TL civarı)



 



Hangisi daha hızlı: iPhone 6s vs Note 7








Etiketler: Şimdi  Facebook  Ta  Stajyer  Olmak  Vardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER