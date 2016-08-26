Sosyal Medya servisi Facebook, bünyesine kabul ettiği stajyerlere ödediği ücret ile dudak uçuklatıyor. Facebook'un stajyerlerine ödediği maaş, tüm dünya ülkeleri göz önüne alındığında, standart çalışan maaşlarının büyük çoğunluğundan fazla.



Sosyal Medya servisi Facebook, bünyesine kabul ettiği stajyerlere ödediği ücret ile dudak uçuklatıyor. Facebook'un stajyerlerine ödediği maaş, tüm dünya ülkeleri göz önüne alındığında, standart çalışan maaşlarının büyük çoğunluğundan fazla.







Facebook'un, çalışma yöntemleri ve stajyerlere davranışları hakkında pek çok şehir efsanesi vardır. Bu efsaneler, üretken olduğunuz sürece aşırı rahat iş ortamından, inanılmaz maaşlara kadar uzanır. En azından ikinci bölümün doğru olduğunu tasdik edebiliriz.



Facebook, kendisine başvuran stajyerleri, uzun incelemeler sonrasında özenle seçiyor. Eğer bu özenli seçime layıksanız; kesinlikle tahmin edebileceğinizden fazlasını elde ediyoruz. Zira Facebook, stajyerlerine 6500 ile 8500 dolar arasında aylık maaş ödüyor. Bu rakamlar, Gayri Safi Milli Hasılası en yüksek ülkeler için bile rüya gibi… Kısacası Amerikalı sosyal medya servisi, İsviçre'deki ortalama çalışanlardan çok daha fazla maaş sunuyor. İsviçre'deki patronlar, asgari ücret ile çalışan kişilere 3300 euro ödüyor. İsviçre, Lüksemburg ile birlikte, Avrupa kıtasının refah düzeyi en yüksek ülkesi konumunda.



Diğer Silikon Vadisi mensuplarının da eli açık. Hatta ilk göz ağrımız olan sosyal medya servisinden daha çok maaş ödemesi yapan Pinterest listede öne çıkıyor:



1. Pinterest: Aylık 9.000 dolar (26 bin TL civarı)



2. Facebook: Aylık 8.000 dolar (23 bin TL civarı)



3. VMware: Aylık 7.500 dolar (22 bin TL civarı)



4. LindkedIn: Aylık 7.500 dolar (22 bin TL civarı)



5. Yelp: Aylık 7.400 dolar (21.500 TL civarı)



6. Twitch: Aylık 7.200 dolar (21 bin TL civarı)



7. Uber: Aylık 7.200 dolar (21 bin TL civarı)



8. Microsoft: Aylık 7.200 dolar (21 bin TL civarı)



9. Google: Aylık 6.700 dolar (19 bin TL civarı)



10. Twitter: Aylık 6.500 dolar (18.5 bin TL civarı)







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