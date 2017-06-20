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şimdi de kastamonu: sekiz asker hastanelik oldu

ŞİMDİ DE KASTAMONU: SEKİZ ASKER HASTANELİK OLDU

Manisa'daki asker zehirlenmeleri vakasının ardından bu kez de Kastamonu'da sekiz asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:10
Puan Ver : Şimdi De Kastamonu: Sekiz Asker Hastanelik Oldu(10/10)11


Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda ikisi uzman çavuş, altısı er sekiz askerde iftardan sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri oluştu.



Hastaneye kaldırılan askerlerde gıda zehirlenmesi tespit edilirken, serum tedavisi uygulandı. Sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.



Kastamonu Devlet Hastanesi'nden bilgi alan il sağlık müdürlüğü yetkilileri akşam yemeğinde dağıtılan menünün zehirlenmeye yol açmadığını ifade etti.



Tedaviye alınan askerlerden uzman çavuşun kantinden kek alıp yedikten sonra rahatsızlandıklarını söylediği belirtildi.



 



kaynak:diken








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