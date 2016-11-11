

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesi üzerine görüşlerini açıklayan bu yılın Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerinden Harvard Üniversitesi Profesörü Oliver Hart, Trump ile birlikte bir acizlik dönemine girildiğini belirterek, 'Şu an 10 kat daha fazla dehşet içindeyim' diye konuştu.







Oliver Hart, 'Daha önce Trump'ın başkan seçilme olasığı karşısında dehşet duyuyordum. Şu an olabilecekleri düşündüğümde 10 kat daha fazla dehşet içindeyim' dedi ve ekledi:







'En tehlikelisi de Trump ile birlikte yeteneksizlik dönemine giriyor olmamız çevresinde yetkin insanlar yok. Adı geçen ekonomistlerin tümü tanınmamış kişiler. Bunun yanı sıra Trump'ın tavsiyeleri dinlemek için bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum.







Trump herşeyi en iyi kendisinin bildiğine inanıyor. Bilgisizliğinin sınırını bilmiyor. Bu da dehşet verici. Şimdiye kadar aynı anda ortaya çıkıp 'bu insan tehlikeli' diyen bu kadar sayıda insana rastlamadım. Tanınmış ekonomistler arasından kendisine danışman bulması çok zor zira tümü kendisine karşı.'







kaynak:milliyet