Dün 45 dakika ara ile en küçüğü 3,2, en büyüğü 4,3'lük sarsıntıların yaşandığı Kütahya'nın birinci derece deprem kuşağındaki ilçesi Simav'da vatandaşlar bu gün yeni güne depremle uyandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Simav'da bu gün sabah saatlerinde iki dakika ara ile en küçüğü 2, en büyüğü 3,2 iki ayrı deprem kaydedildi.







İlk deprem Merkez üssü ilçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Şen köy'de yerin 7,3 kilometre derinliğinde meydana geldi. İkinci deprem 2 dakika ara ile saat 07.05'de bu kez ilçe merkezine 26 kilometre mesafedeki İnlice köyünde yerin 1,3 kilometre derinliğinde 3,2 şiddetinde meydana geldi.