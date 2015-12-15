O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SİLVAN'DAN ACI HABER: 2 ŞEHİT


SİLVAN'DAN ACI HABER: 2 ŞEHİT
Tarih : 15 Aralık 2015, 16:26
Puan Ver : Silvan'dan Acı Haber: 2 Şehit(10/10)8


Diyarbakır'ın  Silvan İlçesi'nde, PKK'nın bombalı saldırısında 2 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı. Saldırı, Diyarbakır-Silvan karayolunun Oğuzlar Mevkii'nde bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. PKK'lı teröristler karayoluna tuzakladıkları patlayıcıyı zırhlı polis aracı geçerken uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Saldırıda araçta bulunan 5 polis memuru yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla alınarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, polislerden 2'si doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit düştü. Diğer yaralı 3 polisin tedavisi sürüyor. Bölgede güvenlik güçleri PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.



"3 POLİS ŞEHİT" İDDİASI



Kanal 24 Diyarbakır Muhabiri Şehmus Çakan ise canlı yayına bağlanarak bombalı saldırı sonrası 3 polisin şehit düştüğünü duyurdu.








Etiketler: Silvan  Dan  Acı  Haber  2  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER