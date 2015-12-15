

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde, PKK'nın bombalı saldırısında 2 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı. Saldırı, Diyarbakır-Silvan karayolunun Oğuzlar Mevkii'nde bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. PKK'lı teröristler karayoluna tuzakladıkları patlayıcıyı zırhlı polis aracı geçerken uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Saldırıda araçta bulunan 5 polis memuru yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla alınarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, polislerden 2'si doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit düştü. Diğer yaralı 3 polisin tedavisi sürüyor. Bölgede güvenlik güçleri PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.







"3 POLİS ŞEHİT" İDDİASI







Kanal 24 Diyarbakır Muhabiri Şehmus Çakan ise canlı yayına bağlanarak bombalı saldırı sonrası 3 polisin şehit düştüğünü duyurdu.