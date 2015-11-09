

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde geçen salı günü saat 05.00'den itibaren Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde PKK'lı teröristlerin sokaklara kazdığı hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Sokağa çıkma yasağının ardından mahallelerdeki barikatları kaldırmak, hendekleri kapatmak için zırhlı araçlar ve kepçelerle giden polis ekipleri, mahallelere girdi.



Üç mahallede sokağa çıkma yasağı bugün 7'nci gününe girerken, bugüne kadar olaylarda 1 polis şehit olurken, ölü sayısı da 5'e yükseldi.







1 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU







Olaylar sırasında daha önceden teröristlerin keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte Özel Harekat polis memuru Necmi Çakır şehit olurken, PKK'lı olduğu açıklanan Müslüm Tayyar ile 20 yaşındaki Sertip Polat ile 24 yaşındaki Engin Gezici ile kendisine yardım etmek isteyen halası 55 yaşındaki İsmet Gezici öldü.