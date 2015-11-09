O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SİLVAN'DAKİ ÇATIŞMADA TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜ


SİLVAN'DAKİ ÇATIŞMADA TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Tarih : 09 Kasım 2015, 16:11
Puan Ver : Silvan'daki Çatışmada Taksi Şoförü Öldü(6/10)7


Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde geçen salı günü saat 05.00'den itibaren Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde PKK'lı teröristlerin sokaklara kazdığı hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Sokağa çıkma yasağının ardından mahallelerdeki barikatları kaldırmak, hendekleri kapatmak için zırhlı araçlar ve kepçelerle giden polis ekipleri, mahallelere girdi.



Üç mahallede sokağa çıkma yasağı bugün 7'nci gününe girerken, bugüne kadar olaylarda 1 polis şehit olurken, ölü sayısı da 5'e yükseldi.



1 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU



Olaylar sırasında daha önceden teröristlerin keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte Özel Harekat polis memuru Necmi Çakır şehit olurken, PKK'lı olduğu açıklanan Müslüm Tayyar ile 20 yaşındaki Sertip Polat ile 24 yaşındaki Engin Gezici ile kendisine yardım etmek isteyen halası 55 yaşındaki İsmet Gezici öldü.








Etiketler: Silvan  Daki  Çatışmada  Taksi  Şoförü  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER