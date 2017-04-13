SİLVAN'DA TERÖR SORUŞTURMASI: 14 GÖZALTI
Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında CHP'li 4 sandık görevlisi ve HDP İlçe Başkanı Hülya Biçer'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Silvan İlçesi'nde Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında, CHP'li 4 sandık görevlisi, HDP'li 1 sandık görevlisi ve HDP İlçe Başkanı Hülya Biçer'in de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 14 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor.
kaynak:sabah
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