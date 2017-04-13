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silvan'da terör soruşturması: 14 gözaltı

SİLVAN'DA TERÖR SORUŞTURMASI: 14 GÖZALTI

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında CHP'li 4 sandık görevlisi ve HDP İlçe Başkanı Hülya Biçer'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 16:31
Puan Ver : Silvan'da Terör Soruşturması: 14 Gözaltı(10/10)12


Silvan İlçesi'nde Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında, CHP'li 4 sandık görevlisi, HDP'li 1 sandık görevlisi ve HDP İlçe Başkanı Hülya Biçer'in de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 14 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor.



 



kaynak:sabah








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