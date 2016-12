Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde arama tarama çalışmalarında yol kenarında ele geçirilen 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüplerine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi.







Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır ili sınırları içinde faaliyet gösteren terör örgütünün son zamanlarda yaptığı terör eylemleri sonucunda vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarını olumsuz olarak etkilendiği belirtildi.







Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması amacıyla her türlü tedbir alındığı kaydedildi.







Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:







"Bu tedbirler kapsamında Silvan ilçesine bağlı Bayrambaşı Mahallesi Navdest mevkisinde icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında yolun kenarında 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü (amonyum nitrat ile güçlendirilmiş) ile 40 metre kablo tespit edilmiştir. El yapımı patlayıcılar, patlayıcı madde imha timi tarafından yola zarar vermemek için bulunduğu yerden emniyetli bir yere taşıdıktan sonra patlatılarak, imha edilmiştir."







Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.