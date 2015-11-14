

Silvan'da PKK'lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonu gerçekleştiren askerler 12 gün sonra ilçeden ayrıldı, çevrede konuşlandırılan tanklar da çekildi. Silvan İlçesi'nde 3 Kasım günü Tekel, Mescit ile Konak Mahallesi'nde valilik tarafından ilan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak ardından güvenlik güçleri mahallelerde teröristlerin kurduğu barikatları kaldırmak, hendekleri kapatmak ve aralarında örgütün dağ kadrosundan gelenlerin de bulunduğu PKK'lıları etkisiz hale getirmek



için kapsamlı operasyon başlattı. Bugüne kadar 4'ü asker, 4'ü de polis olmak üzere 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu ve 10'dan fazla PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonlarda bugün sona gelindi. Silvan'da hendekler ile bomba tuzaklanan barikatların tamamına yakını düzenlenen operasyonlarda kaldırıldı. Silvan'da görev yapan ve aralarında Jandarma Özel Harekat timlerinin de bulunduğu askerler bugün öğleden sonra ilçeden çekilmeye başladı. İlçe merkezindeki Diyarbakır Caddesi üzerinden yürüyerek birliklerine dönen askerlere Silvan Belediyesi önünde toplanan bir grup tepki gösterdi. Bölgede bulunanlar ile HDP ilçe yöneticileri bu kişileri uzaklaştırırken, askerlerin yanına giderek, birlikte yürüyüp, tepki gösterilmesini engelledi. Askerlerin yürüyerek ilçeden ayrılmasının ardından tanklar ve zırhlı araçlar da ilçeden ayrıldı.