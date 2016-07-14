

Valilikten yapılan açıklamada, Kazandağı'ndaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını tespit etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Kelovan, Hizin, Medevir ve Cevzala tepeleri, Çatak Mahallesi ile Çatakköprü Bucağı arasında kalan bölgede operasyon düzenleneceği belirtildi.







Açıklamada, bu bölgede halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereği Ormandışı, Babakaya, Çatak, Kayadere, Gürpınar, Arıköy, Taşpınar, Çiğdemli, Demirkuyu, Kazandağı, Bahçe, Eskiocak, Çatakköprü, Düzalan, Adak ve Üçkardeş mahallelerinde, sivillerin zarar görmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.







Uygulamanın sabah saatlerinden itibaren geçerli olduğu ve ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem taşıdığı ifade edildi.