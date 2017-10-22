SİLVAN'DA İZİNSİZ UÇURULAN DRONE DÜŞÜRÜLDÜ!
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, izinsiz uçurulan "drone" güvenlik güçlerince düşürüldü.
Diyarbakır'da, Silvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekel Mahallesi'nde güvenlik noktası yakınlarında izinsiz uçurulan "drone" tespit etti. Güvenlik güçleri, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen "drone"u ateş açarak düşürdü.
KAYMAKAM: İNCELEME BAŞLATILDI
Silvan Kaymakamı Adem Çelik, AA muhabirine, gece saat 01.30 sıralarında izinsiz uçurulan "drone"un açılan ateş sonucu düşürüldüğünü ve inceleme başlatıldığını söyledi.
"PKK'LILAR TACİZ ATEŞİ AÇTI" HABERLERİNİ YALANLADI
Çelik, bazı haber sitelerinde yer alan "Silvan Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı" şeklindeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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