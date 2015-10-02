

Bu Sabah sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan'da özel harekat timleri ve komandoların da katılımıyla operasyon başlatıldı. İlçenin 4 noktasında sürdürülen operasyona 2 helikopter havadan destek verirken, yüksek binalara da keskin nişancıların yerleştirildiği gözlendi.



Operasyon sürüyor.