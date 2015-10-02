O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

silvan'da geniş çaplı operasyon

SİLVAN'DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Tarih : 02 Ekim 2015, 11:30
Puan Ver : Silvan'da Geniş Çaplı Operasyon(0/10)


Bu Sabah sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan'da özel harekat  timleri ve komandoların da katılımıyla operasyon başlatıldı. İlçenin 4 noktasında  sürdürülen operasyona 2 helikopter havadan destek verirken, yüksek binalara da  keskin nişancıların yerleştirildiği gözlendi.

Operasyon sürüyor.








Etiketler: Silvan  Da  Geniş  Çaplı  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER