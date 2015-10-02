SİLVAN'DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Bu Sabah sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan'da özel harekat timleri ve komandoların da katılımıyla operasyon başlatıldı. İlçenin 4 noktasında sürdürülen operasyona 2 helikopter havadan destek verirken, yüksek binalara da keskin nişancıların yerleştirildiği gözlendi.
Operasyon sürüyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar