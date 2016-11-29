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SİLVAN'DA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 2 YARALI


SİLVAN'DA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 2 YARALI
Tarih : 29 Kasım 2016, 09:35
Puan Ver : Silvan'da Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı(6/10)5


Silvan İlçesi'ne bağlı Çardak Mahallesi'nde akşam saat 20.40 sıralarında nöbet değişimine giden güvenlik korucularına, teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Açılan ateşe korucuların da karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Açılan ilk ateşte 3 korucu yaralandı.



Yaralı koruculardan Abdulkadir Bekler, durumunun ağır olması üzerine Diyarbakır'a götürülürken yolda şehit oldu. Yaralı 2 korucusu ise Silvan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.



 



kaynak:sözcü








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