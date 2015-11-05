

Diyarbakır'da Silvan İlçesi'nde güvenlik güçlerinin PKK'lıları etkisiz hale getirmek için düzenlediği operasyonda polis Necmi Çakır şehit oldu. Öte yandan Diyarbakır'ın Dicle İlçesi kırsal kesiminde PKK'lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada uzman çavuş Beytullah Tercan, şehit oldu, 1 astsubay da yaralandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede 1 PKK'lı da öldürüldü.







Silvan'da geçen salı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilerek başlatılan operasyon devam ederken, teröristler bugün Özel Harekat polislerine keskin nişancı tüfeği Kanas ile ateş açtı.







Ağır yaralanan polis memuru Necmi Çakır, helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Özel Harekat polisi Necmi Çakır, ameliyata alındığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.







Şehit polis memurunun cenazesi Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderilecek.







DİYARBAKIR DİCLE' DE PKK'LILARLA ÇATIŞMA; 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT







DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi kırsal kesiminde PKK'lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada uzman çavuş Beytullah Tercan, şehit oldu, 1 astsubay da yaralandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede 1 PKK'lı da öldürüldü.







Diyarbakır Valiliği, Dicle İlçesi'nin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü teröristlere yönelik Dicle Kuzeyi, Kurşunlu, Kırkpınar, Kayaş mahalleleri ile Görüse Dağı Tepe arasında kalan bölgede operasyon düzenleneceğini açıklayarak, bu bölgeleri de kapsayan bazı mahallelerde bugün saat 05.00'den ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.







Bu sabah erken saatlerde PKK'lıları etkisiz hale getirmek için hava destekli düzenlenen operasyonlar sırasında Görüse Dağı kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 astsubay ile 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Beytullah Tercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı astsubayın tedavisi ise sürüyor. Çatışmaların yaşandığı operasyonlar sırasında 1 PKK'lının da ölü ele geçirildiği belirtildi. Bölgede çatışmalar yer yer sürüyor.







Şehit uzman çavuş Beytullah Tercan'ın Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderileceği belirtildi.