SİLVAN'DA ASKERLERE SALDIRI: 2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT
Silvan'da askerlere silahlı saldırı düzenlendi. İki uzman çavuş şehit oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde birliklerine gitmek üzere evlerinden çıkan iki uzman çavuşa PKK'lılar silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda uzman çavuşlar 31 yaşındaki Sinan Uçan ile 26 yaşındaki Tolga Topçuoğlu şehit oldu. Şehit uzman çavuşlar Uçan ile Topçuoğlu'nun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, 2 uzman çavuşu şehit eden PKK'lıları yakalamak için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. Silvan'ın giriş ve çıkışları tutulurken, operasyonlar sürüyor.
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