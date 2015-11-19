

Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi'nin Tekel, Mescit ve Konak mahallelerinde PKK'lıların kazdıkları hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 12 gün süren sokağa çıkma yasağı uygulandı. İlçede tervristlere yönelik operasyona katılan askerler, yasağın kaldırıldığı geçen Cumartesi günü ilçe merkezinden yürüyerek geçerek birliklerine döndü. Askerlerin ilçe merkezinden yürüyerek geçişleri sırasında hakaret ve küfür ettikleri tespit edilen 6 kişi, bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.







Silvan'ın Bağlar ve Feridun mahallelerindSilvan'dan ayrılan askerleree özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, 14 Kasım günü askeri birliklerin yaya olarak çekildiği sırada, askere küfür ve hakaret ettikleri iddia edilen 6 kişi sorgulanmak üzere Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında 18 yaşından küçük bir çocuğun da bulunduğu belirtilirken, sanıkların emniyetteki sorgusu devam ediyor.