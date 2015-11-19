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SİLVAN'DA ASKERİ ARACA MAYINLI TUZAK


SİLVAN'DA ASKERİ ARACA MAYINLI TUZAK
Tarih : 19 Kasım 2015, 13:47
Puan Ver : Silvan'da Askeri Araca Mayınlı Tuzak(10/10)7


Diyarbakır'ın Silvan İlçesi karayolu Yolarası mevkiinde daha önce PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın, bugün saat 10.45'de askeri konvoyun geçişi sırasında patlatıldı. Mayının patlaması üzerine konvoyda bulunan bir askeri araçta hasar meydana gelirken, yetkililer herhangi bir yaralama ve can kaybının olmadığını söyledi.



Patlamanın ardından Diyarbakır-Silvan karayolu, olay yeri inceleme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Jandarma özel harekat timlerinin patlamanın olduğu alanda arama - tarama çalışması başlattığı belirtildi.








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