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SİLVAN'DA 1 TEĞMEN ŞEHİT OLDU... BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI


SİLVAN'DA 1 TEĞMEN ŞEHİT OLDU... BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI
Tarih : 11 Kasım 2015, 12:28
Puan Ver : Silvan'da 1 Teğmen Şehit Oldu... Büyük Operasyon Başladı(5/10)2


Tekel, Konak ve Mescit Mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 9'uncu gününe girdiği Silvan ilçesinde, dün yaşanan sessizlik bugün Sabah saatlerinde yerini şiddetli çatışmaya başladı. İlçenin Mescit Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında çıkan ve teröristlerle sıcak temas yaşanan çatışmada, 1 teğmen şehit oldu, 1 asker yaralandı.  

 

BÜYÜK OPERASYON BAŞLATILDI

 

Silvan İlçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) mensuplarının kazdığı hendeklerin kapatılması ve oluşturdukları barikatların kaldırılması için başlatılan operasyon kapsamında Konak, Mescit ve Tekel Mahallelerinde uygulanmaya konulan sokağa çıkma yasağı bugün 9'uncu gününe girdi. Sabahın erken saatlerinde 3 mahalleye yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Askerlerin tanklar ile katıldığı ve havadan helikopter desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, zaman zaman çatışma ve patlama seslerinin geldiği belirtildi. Çatışmaların olduğu bölgelere ambulanslar sevk edilirken, ilçede özellikle operasyonun yapıldığı 3 mahallenin çevresindeki yüksek yerlere tankların konuşlandırıldığı gözlendi.

 

Silvan'da bulunan HDP Diyarbakır Miletvekili Feleknas Uca, yasağın uygulandığı bölgelere dün HDP'li milletvekillerinin canlı kalkan olarak girdiğini söyledi, Uca, irtibat kuramadıklarını, bölgedeki insanların hayatlarından endişe ettiklerini söyledi.

 

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

 

Öte yandan, Silvan'da operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren taksici Mehmet Gündüz ve Yakup Sinba adlı kişiler dün akşam saatlerinde HDP Milletvekilleri ve DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in de katıldığı bir tören ile toprağa verildi.








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