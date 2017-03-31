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SİLVAN KIRSALINDA PKK'NIN 7 SIĞINAĞI KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ


SİLVAN KIRSALINDA PKK'NIN 7 SIĞINAĞI KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 31 Mart 2017, 10:04
Puan Ver : Silvan Kırsalında Pkk'nın 7 Sığınağı Kullanılmaz Hale Getirildi(5/10)5


DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Darıseven Köyü kırsalında 3 gün önce başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 özel birlik operasyonu sona erdi.



Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında örgüte ait 7 sığınakta silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Silvan İlçesi'ne bağlı Darıseven Köyü kırsalında 28 Mart tarihinde başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 özel birlik operasyonu sona erdi.



 



kaynak:hürriyet








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