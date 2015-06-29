

Edinilen bilgiye göre, Silopi'de akşam saat 22.00 saatlerinde bir grup gösterici, IŞİD'i protesto etmek için İpekyolu'nu trafiğe kapattı. Eyleme müdahale için gelen polis araçlarına göstericiler havai fişek ve molotof kokteyleriyle saldırı düzenledi. Atılan molotofların hedefi olan bir zırhlı araç arıza yapınca polisler aracın güvenliğini sağladı. Olay yerine gelen bir TOMA aracı da göstericilere su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Dağılmayan göstericilere polis biber gazlarıyla müdahalede bulundu. Arıza yapan araç daha sonra başka bir zırhlı araçla çekildi. Müdahaleler sırasında Irak'ın Kerkük şehrinden Habur Sınır Kapısı üzerinden Silopi'ye gelen özel bir yolcu otobüsüne biber gazı isabet etti. Otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Biber gazından etkilenen bazı aileler kuaför salonuna sığındı. Gece başlayan olaylar sahur vaktine kadar devam etti.