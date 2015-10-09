SİLOPİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, önceki gün bazı mahallelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 7 Ekim'de Silopi'nin bazı mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 10.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.
Valilikçe, Silopi ilçesinin Nuh, Başak, Barbaros, Yenişehir, Karşıyaka, Şehit Harunboy ve Yeşiltepe mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 7 Ekim'de saat 20.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar