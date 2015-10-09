

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 7 Ekim'de Silopi'nin bazı mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 10.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.







Valilikçe, Silopi ilçesinin Nuh, Başak, Barbaros, Yenişehir, Karşıyaka, Şehit Harunboy ve Yeşiltepe mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 7 Ekim'de saat 20.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.