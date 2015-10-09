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SİLOPİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI


SİLOPİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Tarih : 09 Ekim 2015, 11:49
Puan Ver : Silopi'de Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı(0/10)


Şırnak Valiliği, Silopi İlçesinde, 8 mahallesinde, PKK'lıların yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için önceki gün saat 20.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Valilik, yasağın bugün saat 10.00'dan itibaren kaldırıldığını açıkladı.



Açıklamada, "İlimiz Silopi ilçesi Nuh, Başak, Barbaros, Cudi, Yenişehir, Karşıyaka, Şehit Harunboy ve Yeşiltepe Mahallelerinde, Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ilan edilen sokağa çıkma yasağı 09.10.2015 Cuma günü (bugün) saat 10:00 itibariyle kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.








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