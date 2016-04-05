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SİLOPİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ


SİLOPİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Tarih : 05 Nisan 2016, 09:05
Puan Ver : Silopi'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi(8/10)8


Silopi'nin Cudi Mahallesi'nde gece zırhı polis aracına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan Özel Harekatçı 5 polis yaralandı. Yaralı polisler Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 1 polis memuru doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü, 4 polisin tedavisi ise devam ediyor.

Saldırının ardından bölgeye PKK'lıları etkisiz hale getirmek için takviye güvenlik güçleri sevk edildi. PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında yer yer çatışma çıktı, özellikle Cudi Mahallesi'nden gece boyunca silah sesleri yükseldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Silopi'de kaymakamlık saat 04.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yasak kararı polis araçları ses yayın cihazlarından ve cami minarelerindeki hoparlörlerden anons edilerek halka duyuruldu.  








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