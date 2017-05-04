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silopi'de polis panzeri eve çarptı; 2 çocuk öldü

SİLOPİ'DE POLİS PANZERİ EVE ÇARPTI; 2 ÇOCUK ÖLDÜ

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde dün gece zırhlı polis panzerinin bir eve çarparak girmesi sonucu, yataklarında uyuyan kardeş 2 çocuğun ölümüne neden oldu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 15:15
Puan Ver : Silopi'de Polis Panzeri Eve Çarptı; 2 Çocuk Öldü(7/10)7


Silopi Karşıyaka Mahallesi 715'inci sokakda dün saat 23.50'de meydana gelen olayda, zırhlı polis panzeri belirlenemeyen bir nedenle, Mesut Yıldırım'ın evine çarparak içeri girdi. Girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve kolonları yıkarken, içerde yatakta uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin ölümlerine neden oldu.



 



kaynak:milliyet








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