

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde öldürülen DBP Parti Meclisi üyesi Seve Demir ile Fatma Uyar ve Pakize Nayir'in otopsi raporu açıklandı. Şırnak Cumhuriyet Savcılığı'nca yaptırılan otopsi raporu tutanağında, Demir'in vücuduna 11 kurşunun isabet ettiği ve kafa ön bölgesi ile alnının parçalandığı belirtildi. Çok sayıda ateşli silah mermisi giriş çıkışı olan 3 kadının cesedinde 19 kurşun saptandı. Seve Demir'i teşhis eden HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik raporda yer alan ifadesinde, ""Ambulans şoförü bana, 3 kadın cenazesinin yan yana yakın mesafede olduğunu söyledi. Bu da Seve Demir ile diğer 2 kadının da infaz edildiğini göstermektedir" dedi.