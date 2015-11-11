

Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen saldırılarda 3 polis ve 1 astsubay şehit oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı bombanın zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 3 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.







Teröristler tarafından yoldaki rögarın içine tuzaklanarak gizlenen el yapımı bomba, akşam saatlerinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, aracın içerisinde bulunan 3 özel harekat polisi şehit oldu, 1 polis ise yaralandı. Şehit ve yaralı polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.