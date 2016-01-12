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silopi teröristlerden tamamen temizlendi

SİLOPİ TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristler tarafından bombanın patlatılması sonucu yaralanan ve Samsun'da tedavisi süren Özel Harekat Polisi Mustafa Kemal Hançer, Silopi'nin tamamen teröristlerden temizlendiğini söyledi.

Tarih : 12 Ocak 2016, 09:14
Puan Ver : Silopi Teröristlerden Tamamen Temizlendi(6/10)8


Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristler tarafından patlatılan bombaya kendini siper ederek büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Özel Harekat Polisi Mustafa Kemal Hançer, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Ercan Yaşin, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel tarafından ziyaret edildi.

 

  SİLOPİ TAMAMEN TEMİZLENDİ

  Yaralı polise moral olan ziyarette Özel Harekat Polisi Mustafa Kemal Hançer, Silopi'nin tamamen teröristlerden temizlendiğini belirterek, her yerde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için özel harekat timlerinin dört koldan kontrollü olarak ilerlediğini anlattı.

 

  “YABANCI ÖRGÜTLER FİNK ATIYOR”

   Ziyarette kısa bir açıklama yapan Samsun Valisi İbrahim Şahin, ülkenin güvenlik güçlerine silah çeken hainleri dış güçler piyon olarak kullanıyor diyerek, "Ben o bölgede Kürt kökenli vatan hainlerinin tek başına olmadığına inanıyorum. Yabancı istihbarat örgütlerinin de bu bölgede fink attıklarına dair endişelerim var. Az kaldı çok şükür. Bir hafta içerisinde nefes alacağız. Ama bunu vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekir" diye konuştu.



 








Etiketler: Silopi  Teröristlerden  Tamamen  Temizlendi    haber

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