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SİLOPİ ŞEHİDİ İÇİN TÖREN


SİLOPİ ŞEHİDİ İÇİN TÖREN
Tarih : 05 Nisan 2016, 16:05
Puan Ver : Silopi Şehidi İçin Tören(5/10)4


Sokağa çıkma yasağının gece uygulandığı Silopi İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin zırhlı araca düzenledikleri roketatarlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan özel harekat polisi Yaşar Yavaş için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Ali İhsan Su, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin silah arkadaşları ve geçici köy korucularının katıldığı törende, ilk olarak şehidin öz geçmişi okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra şehit Yavaş'ın naaşı, silah arkadaşları tarafından dualar eşliğinde ambulansa kadar omuzlarda taşındı.



Rize nüfusuna kayıtlı evli ve 3 çocuk babası olan şehit Yaşar Yavaş'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Ankara'ya uçakla gönderildi.








Etiketler: Silopi  Şehidi  İçin  Tören    haber

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