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silk road'ın yöneticisi abd'ye teslim ediliyor

SİLK ROAD'IN YÖNETİCİSİ ABD'YE TESLİM EDİLİYOR

BitCoin vasıtasıyla uyuşturucu ticaretine izin veren Silk Road'ın İrlanda'da tutuklanan bir yöneticisinin ABD'ye iade talebi kabul edildi.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 10:25
Puan Ver : Silk Road'ın Yöneticisi Abd'ye Teslim Ediliyor(0/10)


BitCoin vasıtasıyla uyuşturucu ticaretine izin veren Silk Road'ın İrlanda'da tutuklanan bir yöneticisinin ABD'ye iade talebi kabul edildi.



Silk Road'ın perde arkasındaki yöneticilerinden olduğu tespit edilen Gary Davis, sitenin uyuşturucu ticaret modülünü yazan, gerekli kontakları kuran ve siteyi bir uyuşturucu ticaret merkezine çeviren kişi olarak biliniyor. 



ABD'ye teslim edilecek olan Gary Davis'in burada ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor. Gary Davis'in avukatı ise müvekkilinin Asperger hastası olduğunu ve ABD'deki hapishanelerin müvekkiline uygun olmadığını öne sürerek iade talebine karşı çıkmıştı. Ancak İrlanda mahkemesi bu savunmayı reddetti ve iade yönünde karar verdi.



FBI, geçtiğimiz yıllarda Silk Road'ın kurucusunu ve yöneticilerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatmış ve sonunda siteyi kapatmayı başarmıştı. Ancak sitenin kapanmasından sonra doğan boşluğu kapamak için başka siteler ortaya çıktı ve FBI'ın hesaplamalarına göre, internette Bitcoin üzerinden uyuşturucu ticareti iki katına çıkmış durumda.



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