SİLİVRİ BAŞSAVCILIĞI: EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN İNTİHARINDA ŞÜPHELİ BİR DURUMA RASTLANMADI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Emniyet müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharında adli yönden önem arz eden şüpheli bir duruma rastlanmamıştır." denildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makam odasında beylik tabancasıyla intihar etmesiyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama geldi. Emniyet Müdürü'nün intiharıyla ilgili sosyal medyada bazı söylentiler ortaya atılmıştı. Açıklamayla bu sahte haberlere de cevap verildi.
"OLAY DUYULUR DUYULMAZ NÖBETÇİ SAVCI OLAY YERİNE GİTMİŞTİR"
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın 31 Temmuz 2017 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasındaki makam odasında saat 10.40'da ölü vaziyette bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada; "Cumhuriyet Başsavcılığımıza olayın saat 10.57'de ihbar edilmesi üzerine derhal Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile olay mahaline gidilmiş, olay yerinin güvenliği sağlanmış, olayın tahkiki için acil ve gerekli önlemler alınmıştır." denildi.
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde; Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, makam odasındaki koltuğunda oturur vaziyette olduğu, başında ateşli silah yarası ve koltuğunun yanında zeminde beylik tabancası olduğu görülmüştür.
"MAKAM ODASINDA ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ"
Müdür Hakan Çalışkan'ın 31 Temmuz 2017 saat 01.10 civarında istirahat etmek üzere makam odasına geçtiği, saat 10: 30 civarlarında özel kalem personeli tarafından önce telefon ile arandığı, telefonlara cevap vermemesi üzerine makam odasına girildiği, hareketsiz ve başından yaralı olduğunun görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği ex olduğu anlaşılınca sıralı Amirlere ve Başsavcılığımıza haber verildiği tespit ve müşahede edilmiştir.
"İNTİHARDA HERHANGİ BİR ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANMADI"
Açıklamada, "Başsavcılığımızca, olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte olay mahallinde gerekli delil tespitleri ve incelemeler yapılmış, adli yönden önem arz eden herhangi bir şüpheli duruma rastlanmamış, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp Doktoru ile Adli Muayene işlemleri icra edilmiş ve cenazesi sistematik otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak başlatılan Adli Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı
Kaynak: haberinburada
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