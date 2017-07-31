Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
Galatasaray, Ndiaye İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi
Şenol Güneş'in Milli Takım'a Gitmesine İzin Vermeyen Beşiktaş Vatan Haini Oldu
Silivri Başsavcılığı: Emniyet Müdürü'nün İntiharında Şüpheli Bir Duruma Rastlanmadı
Bodrum'da Kanlı Gecenin Yaşandığı Mekanların İşletmecileri Konuştu!
Müthiş Detay! Tff, Beşiktaş'a Sormadan Güneş'i Milli Takım'a Alabilir
Pkk'nın Müteahhit Nedim Ceylan'ı Öldürdüğü Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Şenol Güneş, Milli Takım'ı Çalıştırmayı Düşünmediğini Tff'ye Bildirdi
Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
Fikret Orman: Hocamızın İki Takımı Birden Çalıştırmasını Uygun Bulmuyorum
Maçka Parkı'nda Genç Kızın Kıyafetine Karışan Güvenlik Görevlisi Açığa Alındı
Bodrum'daki Saldırıda Yaralanan Zeynep Molho'nun Sırtındaki Kurşun Çıkarıldı
Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!
Koreli Cho Dong-Geon'un Orta Sahadan Attığı Gol Ağızları Açık Bıraktı
Sabiha Gökçen Havalimanı Yolcu Rekoru Kırdı
Amacı Havalı Bir Youtuber Olmaktı, Sevimliliğiyle Fenomen Oldu
Büyükerşen'e Yumtuk Atıp Silah Çeken Saldırgan, Banlı'nın Yeğeni Çıktı!
Rıdvan Dilmen'in Ntv Spor'daki Partneri Ercan Taner Ya Da Nebil Evren Olacak

Silivri Başsavcılığı: Emniyet Müdürü'nün İntiharında Şüpheli Bir Duruma Rastlanmadı

SİLİVRİ BAŞSAVCILIĞI: EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN İNTİHARINDA ŞÜPHELİ BİR DURUMA RASTLANMADI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Emniyet müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharında adli yönden önem arz eden şüpheli bir duruma rastlanmamıştır." denildi.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Silivri Başsavcılığı: Emniyet Müdürü'nün İntiharında Şüpheli Bir Duruma Rastlanmadı(6/10)2

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makam odasında beylik tabancasıyla intihar etmesiyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama geldi. Emniyet Müdürü'nün intiharıyla ilgili sosyal medyada bazı söylentiler ortaya atılmıştı. Açıklamayla bu sahte haberlere de cevap verildi.

"OLAY DUYULUR DUYULMAZ NÖBETÇİ SAVCI OLAY YERİNE GİTMİŞTİR"

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın 31 Temmuz 2017 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasındaki makam odasında saat 10.40'da ölü vaziyette bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada; "Cumhuriyet Başsavcılığımıza olayın saat 10.57'de ihbar edilmesi üzerine derhal Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile olay mahaline gidilmiş, olay yerinin güvenliği sağlanmış, olayın tahkiki için acil ve gerekli önlemler alınmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde; Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, makam odasındaki koltuğunda oturur vaziyette olduğu, başında ateşli silah yarası ve koltuğunun yanında zeminde beylik tabancası olduğu görülmüştür.

"MAKAM ODASINDA ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ"

Müdür Hakan Çalışkan'ın 31 Temmuz 2017 saat 01.10 civarında istirahat etmek üzere makam odasına geçtiği, saat 10: 30 civarlarında özel kalem personeli tarafından önce telefon ile arandığı, telefonlara cevap vermemesi üzerine makam odasına girildiği, hareketsiz ve başından yaralı olduğunun görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği ex olduğu anlaşılınca sıralı Amirlere ve Başsavcılığımıza haber verildiği tespit ve müşahede edilmiştir.

"İNTİHARDA HERHANGİ BİR ŞÜPHELİ DURUMA RASTLANMADI"

Açıklamada, "Başsavcılığımızca, olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte olay mahallinde gerekli delil tespitleri ve incelemeler yapılmış, adli yönden önem arz eden herhangi bir şüpheli duruma rastlanmamış, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp Doktoru ile Adli Muayene işlemleri icra edilmiş ve cenazesi sistematik otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak başlatılan Adli Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Silivri  Başsavcılığı  Emniyet  Müdürü  Nün  İntiharında  Şüpheli  Bir  Duruma  Rastlanmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER