Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

Şilili Kuryenin Valizindeki Viski Şişelerinden 1,5 Kilo Kokain Çıktı

ŞİLİLİ KURYENİN VALİZİNDEKİ VİSKİ ŞİŞELERİNDEN 1,5 KİLO KOKAİN ÇIKTI

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen Şilili şüphelinin valizinde viski şişelerine gizlenmiş 1,5 kilo kokain bulundu.

Tarih : 02 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : Şilili Kuryenin Valizindeki Viski Şişelerinden 1,5 Kilo Kokain Çıktı(5/10)1

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen bir kişinin valizindeki viski şişelerinde 1 kilo 571 gram kokain ele geçirdi.

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ, DURDURDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü Atatürk Havalimanı'nda bir kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Şili uyruklu C.F.V.E.'yi durdurarak valizi ve üstünü aradı.

3 VİSKİ ŞİŞESİNDE 1,5 KİLO KOKAİN BULUNDU

Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüpheli C.F.V.E.'nin valizinde bulunan 3 viski şişesine gizlenmiş 1 kilo 571 gram kokain buldu. Gözaltına alınan C.F.V.E. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şili uyruklu C.F.V.E. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şilili  Kuryenin  Valizindeki  Viski  Şişelerinden  15  Kilo  Kokain  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER