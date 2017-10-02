ŞİLİLİ KURYENİN VALİZİNDEKİ VİSKİ ŞİŞELERİNDEN 1,5 KİLO KOKAİN ÇIKTI
Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen Şilili şüphelinin valizinde viski şişelerine gizlenmiş 1,5 kilo kokain bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen bir kişinin valizindeki viski şişelerinde 1 kilo 571 gram kokain ele geçirdi.
POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ, DURDURDU
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü Atatürk Havalimanı'nda bir kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen Şili uyruklu C.F.V.E.'yi durdurarak valizi ve üstünü aradı.
3 VİSKİ ŞİŞESİNDE 1,5 KİLO KOKAİN BULUNDU
Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüpheli C.F.V.E.'nin valizinde bulunan 3 viski şişesine gizlenmiş 1 kilo 571 gram kokain buldu. Gözaltına alınan C.F.V.E. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şili uyruklu C.F.V.E. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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