Milli futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Bodrum sahillerinde fırtına gibi esti. Silikonlarını yenileyen Asena, büyük bir özgüvenle dolaştı.

TÜM BAKIŞLAR ÜZERİNDEYDİ

Kısa süre önce Bodrum'a giden Asena Atalay dün eski günlerine dönüş sinyali verdi. Yalıkavak Zayo Beach'te düzenlenen bir partiye katılıp doyasıya eğlendi. Asena ateşli bikinisi ile de tüm bakışları üzerinde topladı.

Kaynak: haberinburada