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Silikonlarını Yenileyen Asena Atalay Bodrum Sahillerinde Göğsünü Gere Gere Dolaştı
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Silikonlarını Yenileyen Asena Atalay Bodrum Sahillerinde Göğsünü Gere Gere Dolaştı

SİLİKONLARINI YENİLEYEN ASENA ATALAY BODRUM SAHİLLERİNDE GÖĞSÜNÜ GERE GERE DOLAŞTI

Ünlü sunucu Asena Atalay yeni taktırdığı silikonlarıyla göğsünü gere gere dolaştı. Tüm dikkatleri toplayan Asena, Bodrum sahillerini salladı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 09:00
Puan Ver : Silikonlarını Yenileyen Asena Atalay Bodrum Sahillerinde Göğsünü Gere Gere Dolaştı(7/10)3

Milli futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Bodrum sahillerinde fırtına gibi esti. Silikonlarını yenileyen Asena, büyük bir özgüvenle dolaştı.

TÜM BAKIŞLAR ÜZERİNDEYDİ

Kısa süre önce Bodrum'a giden Asena Atalay dün eski günlerine dönüş sinyali verdi. Yalıkavak Zayo Beach'te düzenlenen bir partiye katılıp doyasıya eğlendi. Asena ateşli bikinisi ile de tüm bakışları üzerinde topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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