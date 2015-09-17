Depremler ülkesi Şili'de 8.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğüne rağmen, ilk belirlemelere göre çok büyük can kaybı olmadı... Kıyılarda tsunami uyarısı var.



Şili'nin başkenti Santiago yakınlarında 8,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili İçişleri Bakanlığı, depremde en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 milyon kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Onlarca kişinin yaralandığı depremde bir kişi de kayboldu. Sahil kenti Coquimbo'ya 4,5 metrelik tsunami dalgalarının vurduğu bildirildi.







Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün başkent Santiago'nun yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde, yerin 25 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Santiago'da insanlar sokaklara döküldü. Sarsıntı büyük paniğe yol açtı. Deprem, kıtanın diğer tarafındaki Arjantin'de, başkent Buenos Aires'te de güçlü bir şekilde hissedildi.