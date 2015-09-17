O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

şili'de 8.3 büyüklüğünde deprem

ŞİLİ'DE 8.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremler ülkesi Şili'de 8.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğüne rağmen, ilk belirlemelere göre çok büyük can kaybı olmadı... Kıyılarda tsunami uyarısı var.

Tarih : 17 Eylül 2015, 09:12
Puan Ver : Şili'de 8.3 Büyüklüğünde Deprem(6/10)6


Şili'nin başkenti Santiago yakınlarında 8,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili İçişleri Bakanlığı, depremde en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 milyon kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Onlarca kişinin yaralandığı depremde bir kişi de kayboldu. Sahil kenti Coquimbo'ya 4,5 metrelik tsunami dalgalarının vurduğu bildirildi.



Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün başkent Santiago'nun yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde, yerin 25 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Santiago'da insanlar sokaklara döküldü. Sarsıntı büyük paniğe yol açtı. Deprem, kıtanın diğer tarafındaki Arjantin'de, başkent Buenos Aires'te de güçlü bir şekilde hissedildi.








Etiketler: Şili  De  83  Büyüklüğünde  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER